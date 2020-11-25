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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Geri dönüşüm malzemesi yüklü tır devrildi: 1 yaralı

MUĞLA - Geri dönüşüm malzemesi yüklü tır devrildi: 1 yaralı

- Kaza yerinden görüntü - Yola saçılan geri dönüşüm malzemeleri - Yoldaki uzun araç kuyrukları - Ekiplerin yolu trafiğe açmak için temizlik çalışması yapması Muğla 'da geri dönüşüm malzemesi yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Kara yolu yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Ula ilçesinde geri dönüşüm malzemesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Serkan Güler yönetimindeki 41 YL 540 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü tır, Muğla - Köyceğiz kara yolu Sakartepe rampasında devrildi.Tırdaki tonlarca karton ve kağıt parçası yola savruldu, kara yolu ulaşıma kapandı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Hafif yaralanan sürücü Güler, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.Tırdan kara yoluna dökülen yağ nedeniyle zemin kayganlaştı.Kara yolu iş makineleriyle temizlendi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından trafik, kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Polis Geri Dönüşüm Polis Ekipleri Trol 

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