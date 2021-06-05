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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

MUĞLA - Fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi - Adliye detayı Muğla merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si daha tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si daha tutuklandı.Turistik ilçelerde iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların fuhuş yapmaya zorlandığı bilgisi üzerine yürütülen çalışmada yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Bodrum Adliyesine sevk edildi.Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Muğla merkezli Manisa, Aydın, Şanlıurfa, Antalya ve Sakarya'da belirlenen adreslere 2 Haziran'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 18'i, 3 Haziran'da adliyeye sevk edilmiş, 2'si tutuklanmış, 16'sı adli kontrolle salıverilmişti.Fuhşa zorlandıkları ileri sürülen aralarında yabancıların da bulunduğu 49 kadın kurtarılmıştı.

Adli Kontrol Akalan Fuhuş Operasyonu Fuhuş Irak 

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