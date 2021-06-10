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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MUĞLA - Fethiye'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

MUĞLA - Fethiye'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

- Fethiye Adalet Sarayı binası - Şüphelilerin adliyeye getirilmesiFethiye'deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla ’nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla dün yakalanan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen üç zanlıdan M.A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan M.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Jandarma ekiplerince yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 112 düzensiz göçmen dün yakalanmış, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Jandarma Yurt Dışı Göçmen Kaçakçılığı Avcılık 

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