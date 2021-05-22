MUĞLA - Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
- Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin arama yapması - Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin mahsur kalan iki kişiyi kurtarmasıFethiye'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.İlçeye tatile gelen Ataberk A. (21) ile Ayşe A. (21) yürüyüş yapmak için Kelebekler Vadisi'ne gitti. Bir süre patikada yürüyen iki kişi, daha sonra çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.Tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu JAK ekibi sevk edildi.Halatlar yardımıyla kayalıklara inen JAK timi, uçurumda mahsur kalan iki kişiyi kurtardı.Ataberk A. ile Ayşe A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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