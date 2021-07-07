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MUĞLA - Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

MUĞLA - Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Kaza yapan araçlar - Alınan güvenlik önlemleriFethiye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk üç kişi yaralandı.Erhan K. idaresindeki 34 GD 7332 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda, Güray G. yönetimindeki 48 AFR 266 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler ile bir çocuk yaralandı.Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane 

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