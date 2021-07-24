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MUĞLA - Fethiye'de iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Fethiye'de iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

MUĞLA - Fethiye'de iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

- Olay yeri - Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi - Sağlık ekiplerinin yaralılra müdahalesiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.İlçe merkezindeki tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki eğlence merkezi çalışanları ile bir grup tatilci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında arbede yaşandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı yatıştırdı. Olayda yaralanan 7 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Soruşturma sürüyor.

Hastane Eğlence Merkezi Arbede Tatİl Polis Ekipleri 

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