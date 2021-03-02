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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
MUĞLA - Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

MUĞLA - Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesiFethiye'de çıkan orman yangını söndürüldüMUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.Yeşilüzümlü Mahallesi Bucakhasar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.Yangında, yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale 

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