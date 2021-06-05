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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - 'Dünya Çevre Günü' etkinlikleri düzenlendi

MUĞLA - 'Dünya Çevre Günü' etkinlikleri düzenlendi

MUĞLA - "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri düzenlendi - Bodrum'daki etkinlikten görüntü - Gülben Ergen'in konuşması - Belediye Başkanı Aras'ın konuşması Muğla 'nın gözde turizm merkezlerinde "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri düzenlendiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında programlar gerçekleştirildi.
Bodrum Belediyesince Bitez Mahallesi'nde düzenlenen "Sokağım temiz, Bodrum temiz" etkinliğine, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra şarkıcı Gülben Ergen, tiyatro oyuncusu Mihriban Er'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.
Sanatçı Ergen, burada yaptığı konuşmada, üç çocuğunun olduğunu ve onlara yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini söyledi.

Denize çöp atılmaması gerektiğini belirten Ergen, "Deniz bize doğanın bir nimeti ve şifası. Deniz ilaçtır, nefes aldığımız yerdir. Denizin içerisindeki vitaminler çok önemli. Bodrum benim çocuklarımla 3 ay yaşadığım ama 12 ay herkesin nefes aldığı çok değerli bir bölge. Turizm için de çok önemli bir yer. Buraya çok iyi bakmamız lazım. Bu, boynumuzun borcu." diye konuştu.
Bodrum Belediye Başkanı Aras da ilçeyi temiz tutmak için yoğun çalışmalar yaptıklarını, burada yaşayan vatandaşları da bu konuda duyarlılığa davet ettiklerini vurguladı.Etkinlikte toplanan atıklardan yapılan çeşitli sanat ürünleri tanıtıldı, dans gösterisi sahnelendi. - FethiyeFethiye'nin Belcekız, Kumburnu ve İztuzu plajlarında deniz dibi ve caretta caretta üreme sahasında temizlik yapıldı. Gönüllü dalgıçlarca yaklaşık 4 saat süren temizlikte denizden şemsiye, otomobil lastikleri, plastik ve cam atıkları çıkarıldı.Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, geniş bir alanda yapılan temizlik çalışmasına rağmen fazla atık çıkmadığı görüldü.
- KöyceğizKöyceğiz Kaymakamlığı ve Doğa İçin Topla Gönüllü Hareketi iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Erdinç Dolu, ailesi ve doğa gönüllüleri katıldı.
Kaymakam Dolu, etkinlik kapsamında Köyceğiz merkezindeki Sığla ormanını temizlediklerini, doğaya sahip çıktıklarını belirtti.
Toplanan atıklar, belediye ekiplerince geri dönüşüm tesisine götürüldü.

Caretta Caretta Geri Dönüşüm Dans Gösterisi Şarkıcı Tiyatro Oyuncusu 

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