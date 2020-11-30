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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Datça'da trafik ihlalleri KGYS üzerinden denetlenme başlandı

MUĞLA - Datça'da trafik ihlalleri KGYS üzerinden denetlenme başlandı

- Emniyet KGYS odası - KGYS uygulama anlatımıDatça'da trafik ihlalleri KGYS üzerinden denetlenme başlandıMUĞLA (AA) - Datça ilçesinde trafik kurallarına uymayan sürücüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilerek ceza yazılmaya başlandı.İlçe Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen sistemle ilçenin önemli noktalarındaki 120 KGYS kameralarının görüntüleri, görevlendirilen memurlarca 24 saat izleniyor.Trafik kuralı ihlalleri belirlenerek araç plakalarına işlem uygulanıyor. Cezalar sürücülerin adreslerine tebligatla gönderilecek.Sevgi Yolu ve Kumluk Sahil Yolu'nda da yaya ve araç trafiği de kameralardan izlenip denetleniyor.

Trafik Kuralları Kamera Memur 

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