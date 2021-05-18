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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
MUĞLA - Datça'da kuyuya düşen iki yaban domuzu çıkarıldı

MUĞLA - Datça'da kuyuya düşen iki yaban domuzu çıkarıldı

- Kuyuya düşen yavru yaban domuzlarının kurtarılma anıDatça'da kuyuya düşen iki yaban domuzu çıkarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Datça ilçesinde kuyuya düşen yavru yaban domuzları kurtarıldı.Cumalı Mahallesi Murdala mevkisinde üç yaban domuzunun yaklaşık 8 metrelik kuyuya düştüğü ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, kuyudaki domuzu kurtarmak için AKUT Datça gönüllülerinden destek istedi.AKUT'un kuyuda yaptığı çalışmayla yavru domuzlardan ikisi kurtarılıp doğal ortamına bırakılırken, biri telef oldu.

Jandarma Yaban Domuzları Irak Yaban Domuzu 

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