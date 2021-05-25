MUĞLA - Dalaman'da 'Sporla Hayat Değişiyor' projesi gerçekleştirildi
MUĞLA - Dalaman'da "Sporla Hayat Değişiyor" projesi gerçekleştirildi - Kano, yelken ve rafting yarışları - Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan'ın açıklaması - Madalya ve hediye töreniDalaman'da "Sporla Hayat Değişiyor" projesi gerçekleştirildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Dalaman ilçesinde öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla başlatılan "Sporla Hayat Değişiyor" projesi kapsamında Kocagöl'de rafting, yelken ve kano etkinlikleri düzenlendi. Dalaman Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projenin ilk ayağında etkinlik anısına sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman’ın coğrafyası ve doğasıyla spor imkanlarının fazlasıyla yaşanabileceği imkanlara sahip olduğunu söyledi.
Dalaman Çayı'nda geçtiğimiz yıllarda hem ulusal hem de uluslararası rafting organizasyonları gerçekleştirdiklerini hatırlatan Güldoğan, "Turizmi, spor turizmiyle de buluşturmak istiyoruz. Dalaman Çayı'nda yapılan raftingin yanı sıra denizle kısmen bağlantısı olan ilçemize çok yakın mevkideki Kocagöl'de su sporları faaliyetlerini hareketlendirmek istiyoruz. Bunun ilk adımı olarak yelken, kano ve durgun su rafting faaliyeti gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
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