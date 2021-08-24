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Muğla'daki yangınlar Türkiye'nin en yaşlı kayalarına ulaşmadan söndürüldü
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Muğla'daki yangınlar Türkiye'nin en yaşlı kayalarına ulaşmadan söndürüldü

Muğla'daki yangınlar Türkiye'nin en yaşlı kayalarına ulaşmadan söndürüldü

Drone

Orman Yangınları Yangın Altın Devam Eden Yangınlar Irak 

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( MUĞLA -DRONE-ÖZEL)- Asırlık kayalar havadan görüntülendi MUĞLA

- Muğla’da meydana gelen ve 2 haftaya aşkın süre devam eden yangınlar Gökbel Vadisi’nde bulunan ve milyon yaşlarda olduğu tahmin edilen kayalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Eşsiz manzarasıyla hayran bırakan kayalar havadan görüntülendi. Muğla’nın Milas ve Yatağan ile Aydın’ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar meydana gelen orman yangınlarında hasar almadan kurtuldu. Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise 1 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Görünümüyle kendine hayran bırakan kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri bulunmazken, yüzyıllara meydan okuyan kayaların eşsiz güzelliği havadan görüntülendi. (ASK-İK-
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