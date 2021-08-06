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Muğla'daki yangının külleri Denizli ve ilçelerine ulaştı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Muğla'daki yangının külleri Denizli ve ilçelerine ulaştı

Muğla'daki yangının külleri Denizli ve ilçelerine ulaştı

Dumandan görüntü

Kapanma Yangın Gökyüzü Toz 

-Gökyüzünün kapanmasından görüntü
-Otomobil üzerindeki küllerden görüntü
-Küllerin uçuşmasından görüntü
-Not: görüntü denizli klasöründe

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Çameli ilçesinde ve yüksek kesimlerinde havanın kararmaya başlamasıyla birlikte Muğla'da meydana gelen yangının külleri yağmaya başladı.
Çameli ilçesinin Akdeniz ve Muğla kıyılarına yakın konumda bulunmasından dolayı ilçeye kül tozları yağdı. Otomobillerin üzerine gelen yangının külleri etrafta toz bulutu oluşturdu. İlçenin yüksek kesimlerinden gözlemlenen yangının dumanları gökyüzünü kızıla boyayarak farklı görüntüler oluşturdu. Zaman zaman rüzgarın etkisiyle yoğun yangın külleri havada uçuştu.
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