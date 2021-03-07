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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Muğla'daki yangına İHA'lı, çıkarma gemili müdahale

Muğla'daki yangına İHA'lı, çıkarma gemili müdahale

DETAYLAR

( MUĞLA ) MUĞLA

Yarış Ormanlı Yangına Müdahale Trol 


- Muğla'da önceki gün çıkan yangının söndürülmesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemilerinin yanı sıra insansız hava araçlarının

da etkin rol oynadığı ortaya çıktı.Marmaris ilçesi Başsen koyundaki ormanlık alanda, önceki gün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın yoğun mücadelenin ardından söndürüldü. Alevlerin yayılmasını engellemek için zamana karşı verilen yarışın detayları da ortaya çıktı. Buna göre, bölgeye ilk olarak Aksaz Deniz Üs Komutanlığı yangın ekipleri sevk edildi. Yangın alanına karayolu ile ulaşılamayacağının belirlenmesi üzerine bu sefer devreye çıkarma gemileri girdi. TCG Ç-149, TCG Ç-157 ve Ç-321 çıkarma gemileri ile Muğla Orman Müdürlüğüne ait 3 yangın arazözü deniz yolu ile bölgeye sevk edildi.Bu sırada TCG Kaş karakol gemisi ve Özgen römorkörü de yangına müdahale edecek 45 personeli bölgeye götürdü. Yangınla mücadelede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan İHA’lar da kesintisiz görüntü sağlayarak destek verdi. Yangınla mücadelede ilk defa karadan ulaşılamayan yere denizden araç ve personel naklinin gerçekleştirildiği belirtilirken sabahın ilk ışıklarıyla yangının kontrol altına almasının ardından bölgede soğutma işlemleri yapıldı.
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