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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla’daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla’daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

yanan alandan görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Orman Yangınları Orman Yangını Şiddetli Rüzgar 


- Muğla’nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Kavaklıdere ilçesi Sazaklı mevkiinde ve Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi yakınlarında çıkan yangınlarına orman söndürme ekipleri anında müdahale etti. Her iki bölgede çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyürken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
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