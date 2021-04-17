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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangından ve ekiplerden genel görüntüler

( MUĞLA -DRONE) MUĞLA

Orman Yangınları Ormanlı Şiddetli Rüzgar Yangına Müdahale 


- Muğla’nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde iki ayrı orman yangın çıktı. Kavaklıdere ilçesi Sazaklı mevkiinde ve Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti. Her iki bölgede çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Aydın ve Denizli'den gelen takviye ekipler, 45 arazöz, 10 dozer, yaklaşık 150 işçi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 arazöz ile yangına müdahale edilirken, her ilki bölgedeki yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.
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