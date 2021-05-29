Muğla’daki orman yangını büyüyor

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( MUĞLA )- Muğla’nın Milas ilçesi Çökertme koyunda öğle saatlerinde başlayan orman yangını büyürken, İzmir ve Denizli’den takviye ekip istendi MUĞLA



- Milas Çökertme Mahallesi Molla İbrahim Koyunda öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınına havadan üç helikopter karadan da çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi müdahale ediyor. Yangına 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 4 dozer, 11 su tankeri ve havadan 6 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Takviye ekip istendi Yangının büyümesi üzerine Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, İzmir ve Denizli’den de takviye ekipler istendi. Rüzgarın şiddetli estiği bölgede yangın yerleşim birimlerinin üst bölümlerinde seyrediyor. Alevlerin yerleşim birimine tehdit etmediği ve kontrol altına alınması için çalışmaların havadan ve karadan devam ettiği açıklandı.

