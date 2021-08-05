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Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı

Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı

Drone

( MUĞLA - DRONE)- Muğla’da griye boyanan gökyüzü havadan görüntülendi MUĞLA

Yangın Gökyüzü Devam Eden Yangınlar Yükselen 


- Muğla’da devam eden yangınlarda yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı. O anlar havadan görüntülendi. Muğla’da yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Yangınla birlikte risk taşıyan mahalle ve köyler tahliye edilirken, gün boyunca alevlerin etkili olduğu farklı noktalardan yükselen dumanlar ise gökyüzünü griye boyadı. Şehrin renginin adeta ikiye bölündüğü o anlar havadan görüntülendi.
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