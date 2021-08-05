Muğla’da yangınla mücadele hız kesemeden sürüyor



- Muğla’nın değişik bölgelerinde yangınla mücadele hız kesemeden sürerken, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin mesaisi devam ediyor. Muğla’nın Marmaris, Milas, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere ilçelerinde devam eden orman yangınları ile mücadelede ekipler gece ve gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde Kemerköy Termik Santraline ulaşan alevler nedeniyle, Ören’de bazı bölgeler tahliye edildi. Sabah saatleri ile beraber ekiplerin termik santral bölgesinde havadan müdahalesi başladı.

Kavaklıdere bölgesindeki yangın ise Yatağan ilçesine sıçrarken, Kozağaşç mahallesi üstlerinde devam ettiği öğrenildi. Seydikemer yangının ise kısmen kontrol altına alındığı, yangının dağın üst kesimlerinde sarp arazide devam ettiği ve burada da havadan müdahalede bulunulduğu bildirildi.

(OD-Y)

