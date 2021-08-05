Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Muğla’da yangınla mücadele hız kesemeden sürüyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Muğla’da yangınla mücadele hız kesemeden sürüyor

Muğla’da yangınla mücadele hız kesemeden sürüyor

-Yangından havadan görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

Orman Yangınları Yangın Devam Eden Orman Yangınları Altın Termik Santral 


- Muğla’nın değişik bölgelerinde yangınla mücadele hız kesemeden sürerken, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin mesaisi devam ediyor. Muğla’nın Marmaris, Milas, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere ilçelerinde devam eden orman yangınları ile mücadelede ekipler gece ve gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde Kemerköy Termik Santraline ulaşan alevler nedeniyle, Ören’de bazı bölgeler tahliye edildi. Sabah saatleri ile beraber ekiplerin termik santral bölgesinde havadan müdahalesi başladı.
Kavaklıdere bölgesindeki yangın ise Yatağan ilçesine sıçrarken, Kozağaşç mahallesi üstlerinde devam ettiği öğrenildi. Seydikemer yangının ise kısmen kontrol altına alındığı, yangının dağın üst kesimlerinde sarp arazide devam ettiği ve burada da havadan müdahalede bulunulduğu bildirildi.
(OD-Y)
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı