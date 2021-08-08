Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Muğla’da yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Muğla’da yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Muğla’da yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Drone

( MUĞLA -DRONE-ÖZEL)- Muğla’da orman yangınlarında kara ve hava ekipleri seferber oldu MUĞLA

Orman Yangınları Yangın Altın Helikopter Yangına Müdahale 


- Muğla’daki yangına havadan müdahale eden ekipler, karadan destek veren itfaiye ekiplerinin taşıdığı tonlarca litre suyla defalarca sortiler yaparak yangına müdahale etti. O seferberlik anları havadan görüntülendi. Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Köyü Gökbel Dağları mevkiinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren ve rüzgarın hızıyla artış gösteren orman yangınlarına hem karadan hem de havadan müdahale sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan helikopterler aracılığıyla yapılan müdahaleler sonrası yangının büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Yangının artma ihtimaline karşın ise çok sayıda ekip yakın noktada teyakkuzda bekliyor. Öte yandan, itfaiye ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler helikopterin su aldığı alana tonlarca litre su taşıyarak destek verdi. Ekiplerin seferberliği havadan görüntülendi. (ASK-İK-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı