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Muğla’da yangın bölgelerinde çalışmalar devam ediyor
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Muğla’da yangın bölgelerinde çalışmalar devam ediyor

Muğla’da yangın bölgelerinde çalışmalar devam ediyor

Yangından detay

( MUĞLA )- Yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor MUĞLA

Yangın Altın Trol 


- Muğla’da yangın söndürme çalışmaları dördüncü günde devam ederken, son üç güne göre bugün yangının etkisinin yapılan çalışmalar neticesinde azaldığı gözlemlendi. Muğla’nın Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Marmaris’te söndürme çalışmaları dördüncü günde devam ederken, ekiplerin yoğun çalışmaları ve gayretleri ile ilk üç güne göre yangının etki alanının azaldığı öğrenildi. Milas Beyciler Mahallesi’ndeki yangın ise Bodrum sınırlarına ulaşarak Mazı Mahallesi’nde etkili olmaya devam ediyor. Ekipler yangın bölgelerinde havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. (BT-OD-
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