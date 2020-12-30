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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

uyuşturucu operasyonu polis cep telefonu görüntüsü

( MUĞLA )- Emniyet Narkotik ekipleri tarafından Muğla genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu hap ve madde ele geçirildi. MUĞLA

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- Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve grup amirlikleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen aramalarda 56 metruk bina, 37 park ve bahçe kontrol edilirken, 18 işyeri ve ikamette adli arama yapıldı. Yapılan aramalarda, Bin 920 adet uyuşturucu hap, 266 gram esrar, 214 gram Skunk, 56 adet sentetik ecza, 3 gram metamfetamin ve hassa terazi ele geçirildi. Yakalamalar kapsamında10 şahsa uyuşturucu ticareti yapmak, 3 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. 5 şahıs ise savcılık talimatıyla gözaltına alındı. (BT-Y)
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