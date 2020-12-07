Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Muğla’da trafik kazası: 1ölü

- Muğla’da trafik kazası: 1ölü

- kaza yerinden görüntüler

Polis Hastane Trafik Kazası Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-- ağır yaralı yılmaza sağlık ekiplerinin müdahalesi
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Kaza Fethiye - Antalya karayolu Uğurlu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Yılmaz (70) idaresindeki 48 F 1450 otomobil, Ümit D. (28) yönetimindeki 48 UD 686 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Ambulans ile Fethiye’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer otomobilin sürücüsü Ümit D. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yılmaz’ın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MY-OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı