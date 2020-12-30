Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Muğla’da Polis ve Jandarma yılbaşı teyakkuzda

Muğla’da Polis ve Jandarma yılbaşı teyakkuzda

denetim detay görüntü

( MUĞLA ) -- Yılbaşı tedbirleri kapsamında Muğla genelinde Polis ve Jandarmanın değişik birimleri karayollarında başka Covid-19 olmak üzere asayiş, uyuşturucu, GBT ve trafik denetimi yapıyor. MUĞLA

Karayolları Olay Yeri İnceleme Emniyet Kemeri Trafik Denetimi Cep Telefonu 


- Yaklaşan yılbaşı öncesi Muğla İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü’nün değişik birimleri ortak denetimlere başladı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik, asayiş, KOM ve olay yeri inceleme ekipleri ile denetime katılırken, jandarmanın da trafik ve karakol ekipleri polis ile aynı güzergahlarda birlikte yılbaşı öncesi genel denetimlere katılıyor. Yılbaşını Muğla’da geçirmek için karayolu ile Muğla’ya gelen sürücülere yol durumu hakkında bilgi verilirken, kontrol noktalarının tamamında genel denetimler gündüz ve gece devam etti. Denetim ekiplerinde bulunan trafik ekipleri sürçü belgesini kontrol ederken, diğer ekipler de araçlarda genel arama yaptı. Sürücülere emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve alkollü araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. (BT-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement