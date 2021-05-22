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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Muğla'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

- Yaralının ambulansa alınması - Kaza yapan araçlar - Ambulansın gidişiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Elif H. (38) idaresindeki 37 AS 918 plakalı otomobil ile Selamet D. (50) yönetimindeki 48 BB 3134 plakalı yolcu minibüsü, Tuzla Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.Minibüs sürücüsü Selamet D. ile minibüste yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hastane Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

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