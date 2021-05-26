Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Muğla’da orman yangını

Muğla’da orman yangını

yangına havadan ve karadan müdahale cep telefonu görüntüsü

( MUĞLA )- Menteşe’nin kırsal Yeşilyurt Mahallesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. MUĞLA

Gesi Cep Telefonu Orman Yangını Helikopter 


- Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Yeşilyurt Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürse çalışmaları devam ediyor. Yeşilyurt Mahallesi Aldıran mevkiinde çıkan orman yangınına havadan bir helikopter ve karadan arazöz ekipleri müdahale ediyor. Bölgeye yakın ekiplerin tamamı yangın bölgesine sevk edilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (MAZ-BT-Y)
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement