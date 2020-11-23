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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Muğla’da orman yangını

- Muğla’da orman yangını

yangın söndürme çalışmaları detay

( MUĞLA )- Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsam Yeniköy Mahallesinde zeytinlik alandan ormana sıçrayan yağında yaklaşık 2 hektar alan yandı. MUĞLA

İlk Müdahale İtfaiye Aracı Zeytinli Zeytinlik Orman Yangını 


- Menteşe ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi İnderesi mevkiinde akşam saatlerinde zeytinlik alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan yandı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliğine ait 2 itfaiye aracı müdahale etti. Ekiplerin yangına kısa sürede gerçekleştirdiği müdahale sonucu fazla büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. (BT-T)
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