- Muğla’da orman yangını

- Menteşe ilçesinin kırsal Yeniköy Mahallesi İnderesi mevkiinde akşam saatlerinde zeytinlik alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan yandı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliğine ait 2 itfaiye aracı müdahale etti. Ekiplerin yangına kısa sürede gerçekleştirdiği müdahale sonucu fazla büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. (BT-T)
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