Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Muğla’da organize suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

Muğla’da organize suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

Polis aramalarından görüntü

Suç Örgütü Operasyonu Akalan Balistik Suç Örgütü Pompalı Tüfek 

-Ele geçirilen silahlar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla merkezli beş ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Muğla KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 3 ayrı çalışmada Muğla, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak ve Nitelikli Yağma” suçlarını işledikleri tespit edilen üç ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen planlı operasyon kapsamında, tespit edilen 23 şüpheli şahıstan 17’si yakalanarak gözaltına alındı. Firari 6 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet balistik yelek, 92 adet 45 kalibre fişek, 61 adet 7.65 çapında fişek, 3 adet pompalı tüfek, 598 adet 9 mm çapında fişek, 258 adet 70 mm tüfek fişeği, 4 adet kesici alet, 0.50 gram esrar ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
İlgili Foto Galeriler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement