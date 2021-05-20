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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Muğla'da kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Muğla'da kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

- Kedi yavrularının kurtarılması - Kurtarılan yavrularKanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavruları kurtarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Datça ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı.İskele Mahallesi'nde iki kedi yavrusunun kanalizasyon borusuna sıkıştığı ihbarını alan Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti. Ekipler, dar boru içerisine sıkışan yavruları bulundukları yerden çıkardı.Kedi yavruları daha sonra bölgede bekleyen annelerinin yanına bırakıldı.

Kanalizasyon Irak 

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