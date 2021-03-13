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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla'da kadın cinayeti: Kız arkadaşını kalbinden vurdu

Muğla'da kadın cinayeti: Kız arkadaşını kalbinden vurdu

olay yeri

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-FOTO
-Cinayeti işleyen şahıs foto
-ölen kadın foto

( MUĞLA )- Muğla’nın Milas ilçesinde genç kadını silahla öldürerek firar eden ve kısa sürede yakalanan şahıs tedbir amacıyla Muğla’ya gönderildi MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesinde genç kadını silahla öldürerek firar eden ve kısa sürede yakalanan zanlı tedbir amacıyla Muğla’ya gönderildi. Milas’ın Burgaz Mahallesi’nde bir ikamette bulunan kız arkadaşı Bensu Narlı’nın kalbine tek el ateş ederek ölümüne sebep olan S.K., olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra Milas - Söke karayolu üzerinde gözaltına alındı. Gözaltı işleminden sonra S.K., Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından alınarak Muğla’ya götürüldü. İfade işlemlerinin devam ettiği S. K.’nın gözaltı işleminin birkaç gün sürebileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (OÇ-İK-NT-Y)
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