Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Muğla’da imara aykırı binaların yıkımında gerginlik

Muğla’da imara aykırı binaların yıkımında gerginlik

jandarma ve vatandaşlar arasında gerginlik

Jandarma Kaçak Yabancı Turist 

-iş makineleri ve jandarma detay

( MUĞLA )- Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesi Akbük koyunda imara aykırı ve kaçak eklentilerin yıkımı öncesi vatandaşlar koyun girişini kapatırken Jandarma yıkım ekiplerinin içeri girmesini sağladı MUĞLA

- İmar Barışı kapsamı dışında kalan ve 31 Aralık 2019 tarihinden sonra yapıldığı açıklanan imara aykırı ve kaçak eklentilerin yıkımı devam ediyor.Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki günübirlik tatilcilerin uğrak mekanı Akbük koyunda kesinleşmiş yıkım kararı bulunan 32 binanın eklenti ve kaçak bölümlerinin yıkımı başladı.
Yıkım öncesi vatandaşlar Akbük koyunun girişine barikat kurdu.Kaçak ve imara aykırı binaların yıkımı için Menteşe Belediyesine ait iş makineleri Akbük koyu girişine geldiğinde barikat ile karşılaştı. Vatandaşlarca koy girişinde hem insan hem de araçlar ile kurulan barikat Menteşe İlçe Jandarma ekiplerinin müdahalesi sonrası araçlar yaklaşık 3 kilometre yürüyüş sonrası iş makineleri sahilden yıkım yapılacak bölgeye ulaştı.Yerli ve yabancı turistlerin günübirlik tatil için uğradıkları gözde tatil mekanı Akbük koyunda geçen yıl da yıkım yapılmıştı. Mahkeme kararı sonrası kesin yıkımı yapılacak eklenti ve kaçak bölümler arasında Bungolav evler de bulunuyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement