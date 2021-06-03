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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

- otomobillerden görüntüler

Polis Hastane Jandarma Cenaze Polis Ekipleri 

-- cesedin çıkarılması
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Seydikemer’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Antalya- Fethiye karayolu üzerinde Gölbent mevkiinde meydana geldi. Ramazan Ali Menteş (43) yönetimindeki 48 HJ 566 plakalı otomobil, Mehmet Sezgin (31) idaresindeki 48 BBA 17 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı göremlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Menteş'in olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Sezgin ile yolcular Ahmet Sezgin (22), Furkan Alp Sezgin (1) ve Furkan Çal (19) yaralandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, Fethiye'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Acı haberi alıp olay yerine gelen kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma ekipleri ve vatandaşlar kazada yakınlarını kaybeden vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, cenaze ve otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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