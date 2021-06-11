Muğla'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı



- Muğla’nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılan 3 kişiden biri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Göcek Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 112 düzensiz göçmen yakalanarak, 3 şüpheli de gözaltına göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 3 şüpheliden M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ç’nin eşi E.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A. da savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

