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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Muğla'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı

Muğla'da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı

Şüphelilerin adliyeye çıkartılması

( MUĞLA ) MUĞLA

Adli Kontrol Jandarma Yurt Dışı Göçmen Kaçakçılığı Avcılık 


- Muğla’nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılan 3 kişiden biri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Göcek Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 112 düzensiz göçmen yakalanarak, 3 şüpheli de gözaltına göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 3 şüpheliden M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ç’nin eşi E.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A. da savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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