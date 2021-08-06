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Muğla’da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Muğla’da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor

Muğla’da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor

ORMANLARIN CAYIR CAYIR YANMASI

Orman Yangınları Yangın Devam Eden Orman Yangınları Ormanlı Devam Eden Yangınlar 

-SÖNDÜRME EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI
-ZAMAN ZAMAN TEHLİKELİ ANLARIN YAŞANMASI
-ALEVLERİN GECENİN KARANLIĞINI AYDINLATMASI
-GENEL VE DETAYLAR

( MUĞLA -ÖZEL)- Söndürme ekipleri ve gazeteciler zaman zaman ölümle burun buruna geliyor MUĞLA

- Muğla’da 9 gündür devam eden orman yangınları birçok bölgede tüm şiddeti ile devam ediyor. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere karşı mücadele eden söndürme ekipleri ve yangını haber yapmak için bölgede görev yapan gazeteciler zaman zaman ölümle burun buruna geliyor. Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere ve Menteşe’de devam eden yangınlarla mücadele devam ederken yangının 9. Gününde alevler yine gecenin karanlığını aydınlattı. Ülkenin dört bir yanından gelen itfaiye ekipleri yangınlara karşı yoğun bir mücadele verirken binlerce dönüm ormanlık alan cayır cayır yandı.
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