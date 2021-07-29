Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Yangınlara teslim olan Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatmaya başladı.

Hava kararmasına rağmen söndürme ekiplerinin müdahalesi karadan, denizden ve havadan devam ediyor. Muğla’da bugün Marmaris, Bodrum ve Köyceğiz'deki yangınlar devam ediyor. Bodrum'daki yangında alevler adeta gecenin karanlığını aydınlatıyor. Söndürme ekipleri yoğun bir şekilde alevlerle mücadele ederken oluşan elim manzara sadece ormanları değil görenlerin yüreklerini de yakıyor. İl genelindeki yangınlarda söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

