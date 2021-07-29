Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor

Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatıyor

YANGINDAN GÖRÜNTÜLER

Cenin Yangın 

-GENEL VE DETAYLAR

( MUĞLA ) MUĞLA

- Yangınlara teslim olan Muğla'da gecenin karanlığını alevler aydınlatmaya başladı.
Hava kararmasına rağmen söndürme ekiplerinin müdahalesi karadan, denizden ve havadan devam ediyor. Muğla’da bugün Marmaris, Bodrum ve Köyceğiz'deki yangınlar devam ediyor. Bodrum'daki yangında alevler adeta gecenin karanlığını aydınlatıyor. Söndürme ekipleri yoğun bir şekilde alevlerle mücadele ederken oluşan elim manzara sadece ormanları değil görenlerin yüreklerini de yakıyor. İl genelindeki yangınlarda söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı