Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Muğla’da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla’da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu

Muğla’da dumanlar içerisinde kalan kaplumbağaya ekiplerden can suyu

Ekiplerin kaplumbağayı getirişi

Yangın Diyalog Ormanlı Orman Yangını Helikopter 

-Su vermesi
-Ekipler arası diyalog

( MUĞLA )- Alevlerin yaklaştığı noktada bulunan kaplumbağa ekipler tarafından kurtarıldı MUĞLA

- Muğla’nın Sazak ilçesinde başlayan yangın söndürme çalışmaları devam ederken, henüz alevlerin ulaşmadığı alanda bulunan ve ekipler tarafından fark edilen kaplumbağa güvenli alana götürüldü. Ekipler tarafından güvenli noktaya getirilen kaplumbağaya su verildi.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi Kayabaşı mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Karadan müdahalenin yapılamadığı yangına helikopterler aracılığıyla havadan müdahalede bulunuldu. Orman yangının hızla yayıldığı noktada bulunan ormanlık alana gelen ekipler ormanlık alan içerisinde buldukları kaplumbağayı alarak güvenli noktaya taşıdı. Ekipler ormanlık arazide buldukları kaplumbağaya elleriyle su verdi. (ASK-İK-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı