Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Muğla’da dört ilçede yangınlar devam ediyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Muğla’da dört ilçede yangınlar devam ediyor

Muğla’da dört ilçede yangınlar devam ediyor

ARŞİV-

( MUĞLA )- Muğla bölgesinde Köyceğiz, Milas, Menteşe ve bugün başlayan Yatağan yangınları devam ediyor MUĞLA

Kanyon Orman Yangınları Yangın Gesi Orman Yangını 


- Muğla’da öğle saatlerine kadar Milas, Köyceğiz ve Kavaklıdere’den Menteşe ilçesine sirayet eden orman yangınına Yatağan’da başlayan yangın da eklendi. Muğla Bölgesinde deva eden Yatağan Hacıbayramlar, Menteşe Yumaklı, Göktepe, Köyceğiz ilçesi ve Milas ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Havanın kararmasının ardından hava unsurları çalışmalarını tamamlayacak. Köyceğiz yangını Otmanlar Mahallesi civarında yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm önlemler Otmanlar Mahallesinin tehlikeye maruz kalmaması için alınırken, alevler ilerleyişini sürdürüyor. Kavaklıdere’de başlayan ve daha sonra Menteşe’ye sirayet eden yangın, Kozağaç ve Bayır Mahallerini tehdit etti. Yangın gün boyunca Yumaklı ve Göktepe Kulesi'nin alt kısımlarında yoğun bir şekilde etkisini gösterdi ve daha sonra rüzgarın ters dönmesi ile tekrar Kavaklıdere bölgesine dönüş yaptı. Yangın, Yılanlı bölgesi Şenyayla tarafında zirvelerde ve kanyonlara devam ediyor. Milas yangını ise gün boyu çalışmalar Yeniköy Termik Santralı civarında yoğunlaştırıldı. Bölgede çalışmalar halen devam ediyor ve alevlerin Yeniköy Termik Santrali’ne ulaşmaması için ekipler havadan ve karadan mücadele veriyor. Bugün öğle saatlerinde Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesi yakınlarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve Aydın sınırına doğru ilerliyor.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Adam Mısın! filminin galası yapıldıAdam Mısın! filminin galası yapıldı
İlginç Örgü Sanatıİlginç Örgü Sanatı
Sanat Çalışmasını Anımsatan Üzüm BahçeleriSanat Çalışmasını Anımsatan Üzüm Bahçeleri
Resim mi Gerçek mi Ayırdetmek ZorResim mi Gerçek mi Ayırdetmek Zor
Fransa'nın Sanat Eseri Gibi BahçeleriFransa'nın Sanat Eseri Gibi Bahçeleri
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı