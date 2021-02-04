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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Muğla'da dehşet...Babasını kalbinden bıçaklayıp öldürdü

Muğla'da dehşet...Babasını kalbinden bıçaklayıp öldürdü

olayın işlendiği bina görüntüleri

İlk Müdahale Çatı Katı İhbar Hattı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-fotoğraflar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 yaşındaki genç, tartıştığı babasını kalbinden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay, dün gece saatlerinde İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki F.U. 112 ihbar hattını arayarak babasının bıçaklandığını, kırmızı montlu, zayıf yapılı orta boylarda sarı saçlı birinin olay yerinden kaçtığını bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çatı katında bulunan dairenin kapısında yerde kanlar içinde yatan baba Mehmet U.’ya (49) ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Marangoz ustası olduğu öğrenilen Mehmet U. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Önce bıçaklamış, sonra 112'yi aramışOlayın meydana geldiği sırada evin içinde bulunan Mehmet U.'nun iki oğlu H.U. (13) ve F.U. (17) savcılık talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltında yapılan ilk sorgulamasında baba Mehmet U.'nun büyük oğlu F.U. (17) uzun boylu sarışın birinin eve geldiğini babasını bıçaklayıp kaçtığını belirtti.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri F.U.'nun ifadesi doğrultusunda bölgede yaptıkları incelemede olayın gerçekleştiği saatlerde binaya gelen, sokaktan geçen birini bulamadı. F.U.'nun psikolog ve savcı eşliğinde alınan ifadesinde ise babasını bıçakladığını ve ekmek bıçağını toprağa gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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