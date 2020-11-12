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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Muğla’da cinayet ve intihar

Muğla’da cinayet ve intihar

olay yeri detay görüntü

Polis Sağlık Ekibi Cinayet 

-cesetlerin taşınması

( MUĞLA )- Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir astsubay, kadın arkadaşını vurduktan sonra intihar etti MUĞLA

- Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir astsubay, kadın arkadaşını vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.İddialara göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yapan 21 yaşındaki Volkan Erdem, Kötekli Mahallesi’nde Çelik Apartmanı zemin katındaki evinde arkadaşı Hafize Günakın'ı tabanca ile vurdu. Genç astsubay daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polisler Volkan Erdem ve Hafize Günakın’ın cansız bedeniyle karşılaştı.Evde 4 saatlik incelemeOlayın meydana geldiği evde Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yaklaşık 4 saatlik inceleme yaptı. İncelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Meydana gelen olayın nedeninin ortaya çıkması için başlatılan soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.
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