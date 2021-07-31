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Muğla’da alevler yeniden yükselmeye başladı, vatandaşlar seferber oldu
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla’da alevler yeniden yükselmeye başladı, vatandaşlar seferber oldu

Muğla’da alevler yeniden yükselmeye başladı, vatandaşlar seferber oldu

YANGIN YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Yangın Altın Helikopter Trol 

-VATANDAŞLARIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERMESİ
-GENEL VE DETAYLAR

( MUĞLA )- Köyceğiz yangının alevler yerleşim birimlerine yaklaştı MUĞLA

- Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü başlayan yangın halen devam ediyor. Sabah saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan yangın için vatandaşlar seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin yardımına koşan yüzlerce vatandaş yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor. Dün kontrol altına alınan yangın sabah saatlerinde yeniden kontrolden çıktı. Karadan ve havadan müdahalenin devam ettiği yangında alevler Yeşilköy Mahallesi’ndeki evlere yaklaşık 50 metre mesafeye kadar ulaştı. Bu arada vatandaşlar evlerini boşaltarak yangın söndürme ekiplerine destek veriyor. Hava ve doğa şartlarının elverişsiz olduğu için söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına havadan uçak ve helikopterlerle müdahale devam ediyor. (MS-İK-
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