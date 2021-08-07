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Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı

Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı

Tımelaps görüntü

Kamera Yangın Doğa Fotoğrafçısı Yangına Müdahale 

-Alevler
-Alevlerin hızla yayılışı

( MUĞLA )- Alevlerin büyüdüğü o anlar ‘Timelaps’ görüntülerine böyle yansıdı MUĞLA

- Muğla Milas’ta yangının başladığı ve yayıldığı dakikalar bir doğa fotoğrafçısı tarafından ‘Timelaps’ yöntemiyle kayda alındı. Alevlerin dakikalar içerisinde büyüdüğü o anlar kameraya an be an yansıdı. Muğla’da, doğa fotoğrafçısı Selahattin Çelik, Akçakaya Mahallesi’nde yangının başladığı anı ve yayıldığı dakikaları görüntüledi. ‘Timelaps’ yöntemiyle kaydedilen görüntülerde, yangının 15 dakika içerisinde nasıl yayıldığı görüntülere yansıdı. Öte yandan görüntülerde, alevlerin büyümesi üzerine mahallenin tahliye edildiği ve ekiplerin yangına müdahale anları da yer aldı.
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