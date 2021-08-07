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Muğla’da 4 noktada yangınlar devam ediyor
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla’da 4 noktada yangınlar devam ediyor

Muğla’da 4 noktada yangınlar devam ediyor

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( MUĞLA )- Muğla bölgesinde Köyceğiz, Milas, Yatağan ve Menteşe’deki yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor. MUĞLA

Kanyon Orman Yangınları Yangın Altın Orman Yangını 


- Muğla bölgesinde 10 gün önce başlayan orman yangınlarından Marmaris ve Bodrum yangınları kontrol altına alınırken, Yatağan, Menteşe, Köyceğiz ve Milas’taki orman yangınları devam ediyor. Kavaklıdere'de başlayan ve daha sonra Menteşe ilçesine sirayet eden orman yangını, Yılanlı ve Kozağaç Mahallesi’nin Batı istikametinde ve yukarısında Göktepe Kulesi'nin alt istikametinde devam ediyor. Aynı yangının Doğu istikametinde Yılanlı dağı bölgesinde kalan kısmında da yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Köyceğiz'deki orman yangınını söndürme çalışmalarında alevler üç koldan ilerliyor. Otmanlar Mahallesi civarında havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam eden yangın söndürme çalışmaları, Çövmen Yaylası bölgesinde çalışmalara ağırlık verildi.
Göynük kanyonu tarafında da ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yatağan Hacıveliler Mahallesinde başlayan yangın, rüzgarın artması ile tekrar alevlenerek Yatağan bölgesine yayılırken Yava Mahallesi boşaltıldı. Rüzgar nedeniyle Hacıveliler Mahallesi bölgesinde yangın tekrar büyüdü. Ekiplerin hava ve karadan müdahalesi sürüyor. Milas yangınından tek hatta devam eden yangın, rüzgarın etkisi ile tekrar dumanlar yükseldi. Uçak ve hava araçları tekrar parlama gösteren bölgelere yoğun sorti gerçekleştiriyor. (BT-Y)
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