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Muğla’da 3 katlı binadaki yangın büyümeden söndürüldü
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Muğla’da 3 katlı binadaki yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’da 3 katlı binadaki yangın büyümeden söndürüldü

- İtfaiyenin yanan bölgeye gitmesi

İlk Müdahale Tekstil Atölyesi Yangın Orman Yangını Yangına Müdahale 

-- Vatandaşın panik anları
-- Yangına müdahale anları
-- Yangının söndürülmesi

( MUĞLA )- Kriz masasına giderken dumanı gördüler, müdahale edip söndürdüler MUĞLA

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, orman yangınını söndürmek için gittikleri Muğla’da, yol üzerinde karşılaştıkları 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangını söndürdü. Muğla’nın Fethiye ilçesine takviye amaçlı giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, bölgede kriz masasına ulaşmak üzereyken yol üzerinde bir iş yerinde yoğun dumanların yükseldiğini fark etti. Muğla'nın Fethiye ilçesi Kaşyaka Mahallesi Mustafa Pekin Caddesi’nde tekstil atölyesi olduğu öğrenilen 3 katlı binada tiner ve boyaların tutuşması nedeniyle başlayan yangına müdahale eden Kayseri İtfaiyesi, Muğla İtfaiyesi ekipleri ile kısa sürede yangını söndürdü. Merdiven aracılığıyla çatıdan da müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak, soğutma işlemlerine başladı.
Yangın çıkan bina kullanılamaz hale geldi. Kayseri itfaiyesinin yangına ilk müdahalesi ve yangını söndürmek için canla başla mücadele vermesi vatandaşların kameralarına da yansıdı. (EK-TB-
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