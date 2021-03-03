MUĞLA - Bodrum'da tedavi edilen yaban domuzunu evcil hayvan gibi besliyor
- Belediye personelinin domuza yiyecek vermesi - Domuzun yiyecek yemesi - Bakımevinin Petbulans şoförü Murat Bayatkaya ile röportajBodrum'da tedavi edilen yaban domuzunu evcil hayvan gibi besliyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir belediye çalışanı, yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan yaban domuzunu elleriyle besliyor.Torba Mahallesi sahilinde bir yaban domuzunun ayağından yaralandığını fark edenler, durumu Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekibine bildirdi.İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekip, yaban domuzunu bulunduğu yerden alarak bakımevine getirdi. Burada gerekli tedavisi yapılan hayvan, geçici olarak korunaklı bir alana yerleştirildi.Bakımevinin Petbulans şoförü Murat Bayatkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ceyar" adını verdikleri domuzun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Yaban domuzuna en iyi şekilde baktıklarını ifade eden Bayatkaya, "Yaklaşık iki aydır burada bakıyoruz. Ekmek meyve gibi çeşitli yiyeceklerle besliyoruz. Yabani bir hayvan ancak sevgimizi gösterdiğimiz için bize alıştı. Tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak." diye konuştu. Öte yandan Bayatkaya'nın yiyecek verdiği sırada domuzla yaşadığı ilginç diyaloglar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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