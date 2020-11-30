MUĞLA - Bodrum'da su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
- İtfaiye ekiplerinin kuyuya düşen kediyi sepet yardımıyla çekmesiBodrum'da su kuyusuna düşen kediyi itfaiye kurtardıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Bitez Mahallesi Mandalina Caddesi'nde bulunan mandalina bahçesindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyanlar, itfaiyeden yardım istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kuyuya inerek kediyi kurtardı.Yaralanmadığı belirlenen kedi, kendi yaşam alanına bırakıldı.
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