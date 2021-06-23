Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da şehit polis memuru Ercan Yangöz için Kur'an-ı Kerim okundu

MUĞLA - Bodrum'da şehit polis memuru Ercan Yangöz için Kur'an-ı Kerim okundu

- Bodrum Belediye Meydanı - Lokma dağıtımına gelenler - Lokma dağıtılması - Polislerden görüntü - Şehidin fotoğrafının olduğu pankarttan görüntü - Kur'an - ı Kerim okunmasıBodrum'da şehit polis memuru Ercan Yangöz için Kur'an - ı Kerim okunduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, şüpheli kişileri takip eden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için Kur'an - ı Kerim okundu, lokma dağıtıldı.Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Adliye Camisi önünde ikindi namazı sonrası gerçekleştirilen programa Bodrum Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, bazı motosiklet kulübü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Tepecik Cami İmamı Yüksel Kılınçarslan tarafından burada şehit polis için dua edildi, Kur'an - ı Kerim okundu. Ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 17 Haziran'da takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.Olayın ardından 4 kişi gözaltına alınmış, Muğla 'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda da saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 19 şüpheli yakalanmış, bu kişilerden 12'si tutuklanmıştı.

Hastane Polis Memuru Gözaltı Şehit Polis Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Hülya Avşar terör haberi sonrası sahneyi terk ettiHülya Avşar terör haberi sonrası sahneyi terk etti
Diyarbakır'daki Saldırıdan İlk FotoğraflarDiyarbakır'daki Saldırıdan İlk Fotoğraflar
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement