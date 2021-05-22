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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da otluk alanda başlayıp işçi konteynerlerine sıçrayan yangın söndürüldü

MUĞLA - Bodrum'da otluk alanda başlayıp işçi konteynerlerine sıçrayan yangın söndürüldü

- Otluk alanda çıkan yangın - Ekiplerin yangına müdahalesi - Yanan konteynerler - Yangın söndürme çalışmalarıBodrum'da otluk alanda başlayıp işçi konteynerlerine sıçrayan yangın söndürüldü - Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda başlayıp inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.Gündoğan Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgedeki bir inşaata ait işçilerin kaldığı yaklaşık 15 konteynere sıçradı.İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 işçiye de sağlık görevlileri ayakta tıbbi müdahalede bulundu.Yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, konteynerler kullanılamaz hale geldi.Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Hastane İnşaat İşçileri Yangına Müdahale Trol 

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