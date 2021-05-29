MUĞLA - Bodrum'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
- Olay yerinden görüntü - Polis ekiplerinin çalışması - Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğunun oluşmasıBodrum'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.Osman T'nin kullandığı 48 FS 671 plakalı motosiklet, Milas - Bodrum kara yolu Kaynar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Çiftçi'ye çarptı.Kazada Çiftçi yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Osman T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Çiftçi'nin cenazesi devlet hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
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