MUĞLA - Bodrum'da merdiven hırsızları güvenlik kamerasında
- Halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ki hırsızlık anıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir işletmeye ait seyyar merdivenin çalındığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Gümbet Mahallesi'ndeki bir halı saha işletmesinin idare binasının yan tarafında duran merdivenin olmadığını fark eden işletmeci Kanat Özsert, güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında metal merdiveni iki kişinin çaldığını gören Özsert, polise başvurarak görüntüleri teslim etti. Özsert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu duruma şaşırdık. Merdiveni alıp götürmüşler. Polis merkezine gidip çalındı başvurusunda bulunduk." dedi. Polis ekipleri, şikayet üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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