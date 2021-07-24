Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
MUĞLA - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

- Yanan alan - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Dereköy Mahallesi Hayıtözü mevkisinde makilik alanda yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale etti.Yangın, ekiplerin ve vatandaşların desteğiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın Makilik Alan 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı